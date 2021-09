Oroscopo di oggi 10 settembre 2021

Oroscopo oggi 10 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Non avete alcuna voglia di controbattere, e per realizzare il vostro desiderio di armonia, siete pronti a raggiungere qualsiasi compromesso. Stabilite alcuni paletti di riferimento. Non è giusto che siate soltanto voi a cedere, in un rapporto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Sarete disposti a rimettere in discussione le cose in cui credete di più? È ciò che implica la pungente Luna in Scorpione, una vera scocciatura. Dovrete rivedere la vostra tattica, se fin qui non ha funzionato come sperato. Mantenete un po’ di riserbo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Per trarvi d’impaccio, non vedete l’ora che arrivi il weekend. Avete bisogno di distrazioni, ma per adesso tenete duro e applicatevi nel lavoro. Ancora un piccolo sforzo da fare prima di dirvi soddisfatti. Perché non ascoltare un buon consiglio? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Con la creatività concessavi dalla Luna nel torbido Scorpione, inventare scuse per proteggere una marachella non sarà per nulla un problema. Fate attenzione a dove mettete i piedi. Potreste sempre inciampare su ciò che avete lasciato in giro. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Forse non riuscirete ad avere il plauso desiderato, per oggi. Provate a non mostrare la vostra intemperanza, non fareste una bella figura. La Luna in quadratura vi mostra alcuni lati del vostro carattere che invece vorreste non vedere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

La Luna in un segno d’Acqua favorirà le intuizioni e le vostre capacità ricettive. Occhio al nervosismo, da tenere a bada limitando i caffè. Avete bisogno di scaricare alcune tensioni nascoste. Sotto allora con la cyclette o il tapis roulant. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Approfittate dell’ultima congiunzione lunare con Venere, che vi dona un carisma speciale e un senso per il bello e per il gusto raffinato. Quando una scelta è fatta con il cuore, potete state tranquilli: qualunque essa sia, non sarà sbagliata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

In questo periodo l’emotività prenderà grande spazio, con l’arrivo stasera di Venere in casa vostra. Nascondere un sentimento? Praticamente impossibile. Attenti all’eccessiva gelosia portata dalla Luna in quadratura con Saturno. Superate le vostre paure. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Anche se nell’esprimere le vostre sensazioni vi siete un po’ ingarbugliati, non preoccupatevi. La freccia che avete lanciato centrerà il bersaglio. Imbarazzo a parte, riprendete subito il controllo con nonchalance e con il vostro solito savoir-faire. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

La Luna in un cielo amico amplifica il desiderio di condividere le cose belle che vi sono capitate. I vostri post ora non saranno ignorati. Il passaggio di Venere nello Scorpione non vi è per nulla indifferente. Dichiarazioni in corso? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Acquario

Avversità da superare per via della Luna in pessimi rapporti con Saturno. Mantenete il controllo e la lucidità senza farvi fuorviare dai timori. Dovete seguire un filo logico sino in fondo, o potreste perdere inutilmente parecchio tempo prezioso. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Grande il vostro fascino, grazie alla Luna e a Venere in sosta nello Scorpione. Cercate però di utilizzarlo sempre con grandissima cautela. Pretendete il giusto riconoscimento all’interno della coppia, ma tutto dipende dal vostro impegno. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

