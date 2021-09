Oroscopo di oggi 11 e domani 12 settembre 2021. Di che segno sei? Cosa prevede lo zodiaco?

In questo periodo procedete come sulle sabbie mobili, tra desideri inconfessati, decisioni incerte, reazioni imprevedibili che minano il vostro benessere. Il disordine interiore ingigantisce i problemi facendoli apparire insormontabili. Tornate con i piedi per terra.

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Scopri anche cosa ti aspetta secondo l'Oroscopo dell'anno 2021 di Barbanera.

© Riproduzione riservata