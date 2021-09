Oroscopo di oggi 11 settembre 2021

Oroscopo oggi 11 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Il weekend giunge per voi che non desiderate altro che relax, salvo poi perdere tempo dietro a faccende di cui avreste volentieri fatto a meno. Cercate di staccare la spina e di non farvi minimamente coinvolgere da noiosissime gatte da pelare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

L’agitazione dei pessimi rapporti fra Luna e Urano si riflette sulla vostra giornata. Tra faccende arretrate e impegni vari, non avrete un attimo di tregua. Fronteggiate le avversità a testa alta e con l’uso della vostra vena creativa. Riciclate, riusate, forza! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Le pulizie di casa non sono mai così divertenti, ma potreste trasformarle in un gioco coinvolgendo anche i più piccoli della famiglia. Preparazione fin nei minimi dettagli, contro un piccolo imprevisto che forse avreste potuto prevedere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Non trascorrete troppo tempo dietro alle scartoffie, o potreste rinvenire anche qualcosa di non proprio piacevole. Meglio non approfondire... Grande l’affinità di coppia. Colmi di magnetismo, fate capire al partner le vostre buone intenzioni! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Stabilite le vostre regole senza battere ciglio. La Luna non vi esalta e forse non vi aiuta a mettere in risalto la giustezza dei vostri moniti. Piuttosto che parlare dal pulpito, fareste meglio a scendere... e a non considerarvi tanto superiori. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Atmosfera ricca di armonia: avete voglia di stare con le persone che amate. La complicità del Sole e della Luna vi permettono di gioire. La famiglia ha bisogno del vostro amore e delle vostre cure, cosa che d’altronde non vi dispiace. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Arriva il sabato, ma le cose da fare sono ancora tante. Tra compere, spesa e alcune faccende arretrate, la sera arriva quasi in un baleno. Rifugiatevi in un caldo abbraccio e non chiedete di più. Non dovete accontentarvi, ma essere felici. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

La Luna vi accompagna anche oggi nella ricerca di un desiderio da esaudire. Ne avreste molti, forse troppi, ed è per questo che restate in panne. Una controversia vi tiene sul filo del rasoio, mentre voi vorreste tanto dare forfait e fuggire via. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Vicini un po’ troppo rumorosi potrebbero essere un problema. Senza mostrarvi scortesi, ricordate loro le buone regole di convivenza civile. Un attimo da soli a raccogliere le idee e a meditare, e poi vi sentirete di nuovo in grande forma. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Avrete tutto il tempo per dedicarvi alle amicizie. Come vi ricorda il sestile lunare, non potete pensare solo a voi stessi e al vostro orticello. Tirate su il morale a chi ce l’ha a terra, con il vostro appoggio morale o almeno dandogli ascolto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Acquario

Le angherie fastidiose della Luna non vi permettono di stare tranquilli neppure per un minuto. Anche se qualcuno vi critica, non dategli importanza. Sentimenti che pensavate di avere superato una volta per tutte potrebbero invece tornare alla luce. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Avvertite un richiamo, ma non capite da quale direzione provenga. Come dei naufraghi vi piacerebbe ascoltare il canto delle sirene, ma è solo la... sveglia! Sotto l’influsso della Luna in trigono a Nettuno, vorreste tanto salpare verso altri lidi e orizzonti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata