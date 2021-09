Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 11 e domani 12 settembre

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 11 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Stabilite le vostre regole senza battere ciglio. La Luna non vi esalta e forse non vi aiuta a mettere in risalto la giustezza dei vostri moniti. Piuttosto che parlare dal pulpito, fareste meglio a scendere... e a non considerarvi tanto superiori. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

© Riproduzione riservata