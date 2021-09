Oroscopo Acquario e tutti i segni di oggi 12 e domani 13 settembre

Oroscopo di oggi per l'Acquario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Acquario

Dimenticate le scelte imprudenti della disarmonia lunare con Giove. La Luna passa al Sagittario e con l’alleanza con Saturno, tornerete tra le righe. Ok la serietà con cui affrontate le cose importanti. Ma se ascoltate una battuta, potreste... sorridere. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Acquario e per tutti i segni

