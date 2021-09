Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 12 e domani 13 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 12 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Sicuramente partite con il piede giusto, visto la spinta propulsiva del sestile lunare con Plutone. Avete già fatto programmi per la vostra domenica? Negli affetti la volontà a volte non basta. Occorre soprattutto ascolto e grande disposizione d’animo. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

