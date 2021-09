Oroscopo di domani 13 settembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 13 settembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

La Luna, in perfetta consonanza con il vostro cielo, vi invita ad andare oltre rispetto alle vostre paure e, malgrado i venti, a salpare verso altri lidi. Non dovete mettere un freno all’entusiasmo, nonostante qualche piccolo intoppo sia all’ordine del giorno. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Sentitevi liberi di esprimere le vostre opinioni a piacimento, pur se contrarie al comune sentire, senza alcun timore di essere redarguiti. Prendetevi alcune libertà, soltanto se siete sicuri al cento per cento di essere, dopotutto, nel giusto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Pensavate di essere più furbi, ma qualcuno vi ha preceduto. Complice la Luna nel vostro segno opposto, non avete tenuto gli occhi bene aperti. La frittata ormai è fatta, ma non piangete sul latte versato. Raccogliete i cocci e aggiustate il possibile. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Risolvete il rebus e poi tornate senza battere ciglio alle vostre occupazioni. Un’attrazione quasi fatale potrebbe turbare non poco il rapporto di coppia. Con Venere in Scorpione, in questo periodo difficilmente riuscirete a resistere alle tentazioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Sapete che potete farcela, ed è proprio per questo che aumentate la posta in gioco. Di certo la benevola Luna vi stuzzica molto l’appetito. Sappiate anche accontentarvi. Magari di certe cose potreste anche fare a meno, senza troppi problemi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Non avete ricevuto un augurio per il vostro compleanno, da una persona alla quale probabilmente tenete parecchio e ci siete rimasti proprio male. Siete sotto il tiro della quadratura del Sole con la Luna: cercate di non abbattervi moralmente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Non avete difficoltà nell’esprimere un consenso o un dissenso. Esprimerete un parere azzeccato con la logica ferrea del sestile Luna-Mercurio. Troppe telefonate e alla fine rischiate di perdere la calma. Rimandate almeno le cose non troppo urgenti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Un’occhiata al portafogli. Potete davvero permettervi quello che desiderate, tuttavia meglio non approfittare e pensare anche al risparmio. Non aggiungete niente di più che non sia un classico biglietto. Non serve a nulla voler strafare. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

La ricerca di armonia e di equilibrio a volte passa anche attraverso strade più impegnative e arzigogolate. A voi non piacciono le scorciatoie. L’intelletto potrà oggi essere un valido punto di riferimento, grazie al sestile lunare con Mercurio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

L’inizio della settimana non è forse brillante per via di un dubbio che vi tiene sulle spine. Eppure avete ottime energie che vi sorreggono. Puntate solo sul sicuro, se non amate rischiare. Dovete fare un regalo dell’ultimo minuto? Improvvisate! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Se non potete fidarvi al cento per cento del vostro interlocutore, meglio darci un taglio precauzionale senza nemmeno troppi giri di parole. Animati dalla filosofica Luna in Sagittario, non vi accontenterete di discorsi troppo superficiali. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

La realtà non vi soddisfa pienamente e allora, guidati dalla quadratura lunare con Nettuno, vi rifugiate nel mondo dei sogni ad occhi aperti. Prima o poi dovrete fare i conti con la mera concretezza. Cominciate con un rendiconto finanziario. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

