Oroscopo di oggi 12 settembre 2021

Oroscopo oggi 12 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Sarete all’avanguardia, anche se si tratterà di realizzare una semplice torta. Il passaggio lunare nel saggio Sagittario vi dà quel qualcosa in più. Molti notano la vostra voglia di fare e per questo vi affibbiano compiti su compiti... ma adesso basta! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Vi alzate con scarso interesse, attanagliati dalla morsa della Luna in Scorpione. Ma poi entrando in Sagittario, vi scioglierete e tornerete liberi. Prendete coraggio e intanto datevi da fare. Magari non avrete soddisfazione, ma meglio dei rimpianti! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

A causa del transito della Luna nel vostro segno opposto, la stanchezza prevale su ogni desiderio di divertimento. Metteteci un pizzico di volontà. Se avete poca dimestichezza con le relazioni complicate, pensate sempre se ne vale davvero la pena. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Dopo avervi regalato momenti preziosi, la Luna in Scorpione si dissolve come un miraggio. Continuerete a vivere le emozioni con pienezza. Non perdete la voglia di realizzare i vostri sogni e i vostri desideri, anche se vi costerà molta fatica. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Con l’arrivo dell’ottimista Luna in Sagittario, tutto vi riuscirà meglio. E con il vostro sorriso non potrete che contagiare gli altri. Che dono! Niente vi fermerà. Andrete dritti allo scopo prefissato, senza pensarci su due volte. Avanti tutta! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Approfittate di una mattinata di grande energia, grazie al sestile lunare con Marte, per fare un po’ di movimento. Non serve andare in palestra. Le scuse alla fine non reggono. E invece di poltrire, preparatevi di tutto punto per una maratona. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Una Luna frizzante e dinamica vi strizza l’occhio, e voi rispondete a tono aggiornando i contatti e riempiendo di like i post degli amici. Occupatevi soltanto di cose gradevoli, e circondatevi di bellezza e di armonia, almeno per oggi! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Approfittate questa mattina delle ultime ore in cui la Luna è in vostra compagnia. Il sestile con Plutone e con Marte regala determinazione a volontà! Trascorrete più tempo con la famiglia, senza dettar legge, però. Democrazia è la vostra parola d’ordine. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Ispirati dal sopraggiungere della Luna alleata con Saturno, darete prova di grande lealtà. Cosa c’è di meglio nel trovare un amico sincero? Il tempo è dalla vostra parte, le vecchie ferite passate guariscono e vi rendono ancora più forti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Sicuramente partite con il piede giusto, visto la spinta propulsiva del sestile lunare con Plutone. Avete già fatto programmi per la vostra domenica? Negli affetti la volontà a volte non basta. Occorre soprattutto ascolto e grande disposizione d’animo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Acquario

Dimenticate le scelte imprudenti della disarmonia lunare con Giove. La Luna passa al Sagittario e con l’alleanza con Saturno, tornerete tra le righe. Ok la serietà con cui affrontate le cose importanti. Ma se ascoltate una battuta, potreste... sorridere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Il transito della Luna in Sagittario rovina i vostri meticolosi piani. Peraltro non ce la fate a gestire pienamente certe situazioni imbarazzanti. Non date peso ai pettegolezzi, anzi non ascoltateli proprio. Qualcuno si diverte a fare il guastafeste. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata