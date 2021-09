Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 13 e domani 14 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

L’inizio della settimana non è forse brillante per via di un dubbio che vi tiene sulle spine. Eppure avete ottime energie che vi sorreggono. Puntate solo sul sicuro, se non amate rischiare. Dovete fare un regalo dell’ultimo minuto? Improvvisate! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata