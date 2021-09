Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 13 e domani 14 settembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 13 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Pensavate di essere più furbi, ma qualcuno vi ha preceduto. Complice la Luna nel vostro segno opposto, non avete tenuto gli occhi bene aperti. La frittata ormai è fatta, ma non piangete sul latte versato. Raccogliete i cocci e aggiustate il possibile. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

