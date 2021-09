Oroscopo di oggi 14 settembre 2021

Oroscopo oggi 14 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Avete ancora un po' di tempo per pensare in grande e trovare soluzioni opportune ai possibili problemi. Spremete a fondo le meningi e agite! Se la fortuna non vi basta, siate almeno i più preparati e i più bendisposti a livello di stato d'animo.

Toro

Nella seconda parte della giornata, sarete i benvoluti dalla Luna e la vostra efficienza migliorerà moltissimo. Presto e bene... può avvenire! Vi siete presi una bella cotta, ma non sapete come far arrivare il messaggio? Provate a usare i social!

Gemelli

Cercate di sentirvi liberi nell'esprimere le vostre opinioni. Vero è che in più di un'occasione, dovrete per forza di cose raggiungere un compromesso. Concentratevi nel portare a termine un solo punto per volta con efficienza. I risultati vi stupiranno.

Cancro

Se vi arriva un avvertimento, sarebbe poco proficuo ignorarlo, facendo finta di nulla e continuando come se niente fosse per la vostra strada. Mosse azzeccate in campo affettivo: se il partner vi appoggia, avrete sicuramente una marcia in più.

Leone

Non accontentatevi di ciò che già sapete e non sedetevi sugli allori. Chi non risica non rosica. Non vorrete mica perdere una bella opportunità! Un po' di buona sorte non guasta, anche se sarebbe meglio che tutto andasse secondo la vostra logica.

Vergine

L'opposizione del Sole a Nettuno vi farà evadere con la fantasia, laddove la realtà non vi soddisfa più di tanto. Ma è una tattica complicata. Incassare una delusione potrebbe rivelarsi una sofferenza. Potendola evitare... non indugiate.

Bilancia

Dovete approfittare delle ultime ore della Luna a voi sorridente, per iniziare un nuovo progetto che vi sta a cuore e che non potete rimandare. Meglio spendere qualcosa in più senza pensarci troppo, piuttosto che restare sempre con un chiodo.

Scorpione

Lasciatevi guidare dal pianeta dell'affetto e dell'amore, per quanto riguarda le vostre scelte più importanti e non ve ne pentirete di certo. Pensate a un nuovo colore per le pareti di casa: utilizzate tinte tenui, tende chiare e accenti vivaci.

Sagittario

Il vostro proverbiale ottimismo è amplificato dalla benevolenza tra la Luna e Giove, tanto da permettervi di risolvere le angherie di Marte. I conflitti si sciolgono come neve al sole, usando una vena leggera di un delicato tocco umoristico.

Capricorno

Troverete le parole più giuste, ma soprattutto riuscirete a esprimere l'affetto e la tenerezza di cui il partner in questo momento ha forte bisogno. Volgete l'attenzione alle persone che amate, e calibrate anche su di loro i vostri programmi futuri.

Acquario

Grazie al sestile lunare con Giove, potreste sentirvi fortunati e rischiare di fare il passo più lungo della gamba. Nelle cose serie siate molto prudenti. Avete trovato ottime persone intorno a voi, pronte a darvi un consiglio. Perché non lo richiedete?

Pesci

La possibilità di prendere una decisione sbagliata vi tiene sul filo del rasoio, a causa del Sole opposto a Nettuno. Ma prima di preoccuparvi per nulla, riflettete. Non giungete a conclusioni affrettate: magari la situazione non è come sembra.

