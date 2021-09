Oroscopo di oggi 15 settembre 2021

Oroscopo oggi 15 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Un'analisi poco attenta e confusa vi ha fatto andare nel pallone. Dovrete fare i conti con l'ostinata Luna in Capricorno e con qualche seccatura. Ora riprendete il controllo, se l'avevate perso, e non agite d'impulso. Sarebbe la cosa peggiore.

Toro

Un vento romantico vi sospinge verso inattesi lidi. Il trigono Luna-Urano vi fa sentire in grado di scalare le vette più elevate delle vostre emozioni. Avete saputo cogliere un particolare che ha fatto la differenza, ma non è ora il caso di riposare!

Gemelli

Cercate di non preoccuparvi troppo di ciò che fanno gli altri, a meno che la cosa non vi tocchi da vicino. Ognuno è libero: siate voi stessi. Ricentratevi, se una persona vi ha destabilizzato o vi ha irritato con un atteggiamento indisponente.

Cancro

Riconoscete le vostre paure inconsce per poterle vincere. Non volerle vedere purtroppo non le elimina e non cambia la loro sfera d'azione. Con l'opposizione lunare, vi siete fermati alla concretezza, ma l'essenziale è invisibile agli occhi.

Leone

Superate momenti di stanchezza, pensando intensamente all'obiettivo che volete raggiungere, ed avrete forza di volontà a sufficienza per farcela. Lasciate che gli altri vadano per la loro strada. Non sprecate energie cercando di convincere qualcuno.

Vergine

La seria Luna in Capricorno vi permette di guadagnare punti preziosi e di alzare l'asticella. Questo vuol dire che non vi dovete accontentare. Le prospettive vi si aprono mano a mano che anche voi capite meglio ciò che desiderate davvero.

Bilancia

Potreste essere irritati da alcune considerazioni a sproposito. Non ve la prendete troppo, siete sotto il tiro della quadratura lunare con Mercurio. Sarebbe meglio rimandare un incontro di lavoro importante. La concentrazione oggi non è al massimo.

Scorpione

Aiutati da un amico e dalla Luna in Capricorno, faticherete molto meno del previsto. Piccole sorprese positive rallegrano la vostra giornata. Montare l'ultimo mobile acquistato si rivela per voi un gioco da ragazzi. Non vantatevi in giro, però.

Sagittario

Scelte poco attente potrebbero causarvi un piccolo guaio a cui potete facilmente rimediare, ma potendo prevenite. Siate più riflessivi. Resettate la vostra bussola interiore, prima di prendere una decisione importante. Non temete nulla.

Capricorno

Vorreste risolvere in maniera concreta alcuni intoppi, ma i capricci della Luna con Mercurio vi faranno perdere parecchio tempo prezioso. Per fortuna la fantasia di Urano è dalla vostra. Un colpo di genio e voilà... presto tutto sistemato!

Acquario

Avete il timore che qualcuno vi raggiunga e vi sorpassi. Vi pensavate in vetta alla classifica, ma forse dovrete rivedere la vostra posizione. Lottate sempre per i vostri ideali, come vi consiglia anche Marte. Ma non fatene una questione di Stato. Umiltà prima di tutto, riconoscete dove avete errato.

Pesci

Alcuni segreti potrebbero essere svelati troppo facilmente e con troppa superficialità. Se un amico si fida ciecamente di voi... aiutatelo. Il partner vi invita a rivedere alcune circostanze. Se ultimamente siete stati poco presenti, rimediate.

