Oroscopo di domani 17 settembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 17 settembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Con la Luna favorevole, riuscite a farvi notare e a mettervi in luce, esaltando le vostre doti. Non dovrete faticare per trovare il vostro posto. Idee brillanti e soluzioni innovative vi permettono di chiedere qualcosa in più. Tutto meritato!

Toro

Occhio a come vi muovete in territori sconosciuti. Le bizze della Luna con Urano potrebbero indurvi in tentazione, ma meglio restare al sicuro. Evitate di correre rischi, soprattutto se il gioco non vale la candela. Accontentarsi è un'arte!

Gemelli

La Luna in Acquario vi rende briosi e spumeggianti. Nuove idee in arrivo e rivoluzioni positive in atto. Occhio a non pestare i piedi a qualcuno. Alcuni cambiamenti non previsti vanno accettati senza supposizioni e senza farvi venire strani pensieri.

Cancro

Le energie fisiche e intellettive non sono molte: con l'arrivo del fine settimana, un po' di stress accumulato potrebbe farsi presto sentire. Nel lavoro concedetevi una piccola pausa di relax, se potete. In amore invece non perdete un attimo.

Leone

La stanchezza mentale, unita alla complicità di una Luna disarmonica, ed ecco... la frittata è fatta! Non ve la prendete per una défaillance. Raggiungerete un accordo all'ultimo minuto. Saper chiedere scusa è d'obbligo in una coppia equilibrata.

Vergine

La perfetta consonanza del Sole con Plutone vi farà comprendere, in un attimo, in che cosa potete migliorare per il vostro e l'altrui benessere. Lotte e battaglie positive da portare avanti, dove gli ideali si scontrano con la concretezza della vita.

Bilancia

Giornata intrigante e al riparo da qualunque noia o delusione, per merito della Luna nel segno amico dell'Acquario. Soddisfazioni in vista. Tra i due litiganti riuscirete a mettere una buona parola, e a far sì che la pace torni e regni sovrana.

Scorpione

Il deterioramento di un rapporto, a causa delle ostilità di Venere contro Saturno, potrebbe farvi vivere un'atmosfera molto più pesante del previsto. La gelosia potrebbe non essere un sentimento negativo. Gestitela bene: ravviverà il fuoco della passione.

Sagittario

Ricettivi come non mai con la benevolenza lunare, non fermatevi di fronte alle apparenze. Giudicate qualcosa o qualcuno con neutralità. Superate ogni errata concezione e ogni presupposto sbagliato, che non sia fondato su dati concreti.

Capricorno

Modificherete alcune regole e lo stile di vita, grazie al trigono del Sole con Plutone. Ogni cambiamento va calibrato sul risultato da raggiungere. Avete capito che anche nelle piccole cose si può sempre progredire e migliorare. Basta la volontà!

Acquario

Affrontate la timidezza della congiunzione della Luna con Saturno. Anche se il cuore batte all'impazzata, potete sempre rompere il ghiaccio. Venerdì pesante, ed emotivamente rischiate di essere troppo sotto torchio. Cercate di rilassarvi!

Pesci

Non dovete cambiare idea in base a come gira il vento. Mantenete fermamente la vostra identità e le concezioni che avete maturato nel tempo. In amore dovete giocarvi un piccolo vantaggio, senza il timore di fare brutte figure con gli altri.

