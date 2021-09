Oroscopo di oggi 16 settembre 2021

Oroscopo oggi 16 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Vi costa fatica ammettere che avete preso un granchio. Lavoretti fai da te più difficili del previsto vi portano via tutto il tempo a disposizione. Con la Luna in quadratura potreste comportarvi in maniera ostinata, ma alla fine vi conviene davvero?

Toro

Grandi soddisfazioni professionali in arrivo, con la Luna nel concreto e pratico Capricorno. Non vi farete spaventare da niente e da nessuno. Aggiungete sempre un tocco personale in tutto ciò che fate. Basta poco per stupirvi e per stupire!

Gemelli

Piccole paure da superare senza spazientire le persone che vi sono vicine. Potete prendervi del tempo libero e degli spazi per voi senza difficoltà. Preferibile stare in solitudine, piuttosto che lamentarvi in continuazione, se gli altri non vi ascoltano.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

La Luna opposta limita il vostro senso pratico, proprio laddove ne servirebbe di più. Cercate di non fare troppe cose in una volta sola. Con il partner le discussioni potrebbero aumentare. In cose non importanti concedete carta bianca.

Leone

Facendo un po' d'ordine, potreste ritrovare cose che credevate perse per sempre. Anche le vostre idee, magari nebulose, si rischiareranno. Non considerate troppo sul serio una critica nei confronti del vostro operato. Magari ricontrollate tutto.

Vergine

Momenti da incorniciare con la vostra metà, con cui vi sentite ora in perfetta sintonia. Organizzate il lavoro per avere più ore da trascorrere insieme. La ricerca dell'armonia vi porterà a crescere in ogni campo. Il Sole e la Luna danzano per voi.

Bilancia

In questo periodo, grazie a Marte, cooperare nel lavoro e in famiglia sarà davvero naturale. Perché litigare? Meglio andare d'amore e d'accordo. Il passaggio della Luna in Acquario e il suo trigono con Marte renderanno frizzante la vostra serata.

Scorpione

Comunicate ed esprimete sensazioni ed emozioni, anche se vi costa molta fatica. Chiudervi a riccio non servirebbe praticamente a nulla. L'amicizia lunare vi porterà a nuove e interessanti conoscenze, ma sta a voi fare il primo passo.

Sagittario

Prima di darvi a spese folli, fate un bilancio preventivo. Se è vero che potete permettervi qualche extra, è vero anche che potreste fare a meno di acquisti superflui. Scelte lungimiranti vi eviteranno ripensamenti o peggio di dover fare un poco elegante dietrofront.

Capricorno

Sarete abilissimi nel trattare, considerata la congiunzione lunare con Plutone. Certamente non vi farete mai cogliere impreparati o alla sprovvista. Mitigate alcune decisioni in favore degli altri, con magnanimità. Sole e Luna vi regalano equilibrio!

Acquario

Serata romantica? Siete pieni di aspettative e di energia, con l'arrivo della Luna in casa vostra alleata con Marte. I desideri nascosti sono molti. Puntate in alto, senza farvi impensierire da chi cerca soltanto di mettervi i bastoni fra le ruote.

Pesci

Complicazioni in vista? Seguite più l'intuito che la ragione, e per merito del sestile lunare con Nettuno, non sbaglierete nemmeno di una virgola. Non sempre si può sapere tutto a menadito. Bisogna provare a disimpegnarsi abilmente, ogni tanto.

