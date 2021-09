Oroscopo di domani 18 settembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 18 settembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Dedicate un po’ del vostro tempo allo svago e al divertimento, ne avete bisogno, se la settimana è stata molto impegnativa e stancante. Allietati dalla Luna favorevole, fate delle scelte in cui la libertà è un punto fermo, imprescindibile. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Il vostro senso pratico per oggi sarà adombrato da una Luna astiosa nei vostri confronti. Meglio non assumere altri incarichi gravosi. La brutta figura è dietro l’angolo, specie se vi tocca improvvisare. Non avete preparato nessuna scusa? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Con l’ariosa Luna in Acquario che vi sorride, farete mille viaggi con la fantasia, sempre alla ricerca di novità e assetati di vere avventure. Vietati la pigrizia e i sensi di colpa! Fate tutto ciò che avreste desiderato, senza porvi dei limiti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Una bella soddisfazione sarebbe fare tutto da soli senza ricevere aiuti, ma anche se aveste necessità di un consiglio, non è il caso di rifiutarlo. Bando alla superbia soprattutto negli affari di cuore. Umiltà vuol dire mettere l’altro prima di voi. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Farsi capire non è sempre facile. Vorreste che gli altri si ponessero al vostro livello, ma se così non fosse, eccovi andare su tutte le furie. Per evitare di essere fraintesi, meglio ripetere tutto per l’ennesima volta, con tanta, tanta pazienza. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Più che voler ricevere complimenti dagli altri, dovreste essere voi a sentirvi soddisfatti. Anche una critica potrebbe essere costruttiva. Pensate a migliorarvi piuttosto che a una classifica: per quanto importante, non vale ciò che voi siete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Riuscirete a comunicare anche senza usare troppe parole, grazie all’armonia lunare con Mercurio. Siete diretti, precisi, non potete sbagliare. Vicino a voi la spensieratezza è assicurata. Forse perché dispensate sempre apprezzamenti a tutti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Pur desiderando un riscontro personale in quello che fate, potreste per una volta dimenticare il profitto e pensare solo al benessere. L’umore non è al cento per cento a causa della quadratura lunare? Rimediate con un po’ di coccole. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Non ce la fate a stare fermi neppure un minuto. Un po’ di agitazione vi tiene sulle spine, ma vi ritagliate anche il tempo per fermarvi e pensare. Le decisioni prese su due piedi non sono sempre le migliori. Occorre ponderare e magari chiedere consigli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Non vi sentite proprio al massimo della forma, ma forse è soltanto il caso di riposare e di non trovare altre scuse per non staccare la spina. Anche degli stacanovisti come voi hanno bisogno di relax, come tutti. Un po’ di shopping online? Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La congiunzione lunare con Giove vi dona grande ottimismo e savoir-faire. Potete superare qualsiasi difficoltà senza fatica. Non male! Anche se trovaste una porta chiusa, con la forza del sorriso riuscireste a farvela aprire. Usate garbo. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Lavorate su voi stessi, approfondendo la conoscenza di quei lati che potrebbero non essere così evidenti. Fateli venire presto alla luce. Con il partner potete tranquillamente costruire qualcosa che va al di là della banalità e della routine. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

© Riproduzione riservata