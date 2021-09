Oroscopo di oggi 19 settembre 2021

Oroscopo oggi 19 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Mentre qualcuno vi spinge in una direzione, propendereste volentieri per un’altra. Ma dato che neanche voi siete sicuri, il dubbio vi assale. Non fate nulla di avventato, un lieve ritardo non sarà la fine del mondo. Prendetevi il vostro tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

La gentilezza della Luna in Pesci non potrebbe essere miglior biglietto da visita. Con garbo e savoir-faire, troverete una buona soluzione. Niente vi impensierisce più di tanto. Nemmeno dover preparare il pranzo da soli per tutta la famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Il desiderio di dire sempre la vostra rischia di farvi perdere la misura, e spinti dalla disarmonia lunare, potreste parlare a sproposito. Se non siete certi di ciò che state per dire, scegliete di rimanere in silenzio. Ci farete più bella figura. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Sensibili e attenti come non mai, grazie alla Luna nel medianico segno dei Pesci. Capite al volo ciò che non va e in un attimo risolvete ogni questione. Dedicate un po’ della vostra domenica alla lettura di un bel libro. Interessanti spunti filosofici. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Il partner vi fa alcune richieste pressanti? Se non volete discutere fino a sera, vi conviene accontentarlo. Non ci rimetterete molto, anzi! Piccoli aggiustamenti da fare in corso d’opera. Siate gentili, non ve la prendete, nessuno è perfetto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Non cedete al complesso di inferiorità, causato dalla Luna opposta al vostro cielo. Conoscete i vostri pregi e difetti, non è il caso di abbattervi. Non date seguito ad ansie e preoccupazioni. Il consiglio di una persona cara va seguito alla lettera. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

In casa trovate qualcosa che non va e cominciate a prendervela con l’uno o con l’altro. Non sarebbe più proficuo rimboccarsi le maniche? I vostri cari seguiranno il vostro buon esempio senza proferir parola, se sarete propositivi e ottimisti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Per chi è in cerca della propria metà, il momento potrebbe essere propizio, per merito del trigono lunare con Venere. Non fatevi sfuggire una chance. Ore felici e serene da trascorrere in famiglia. Proponete un gioco di società da fare tutti insieme. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Siete preda di alti e bassi, emotivamente parlando, per la via della mutevole Luna in Pesci. Non fissatevi su sentimenti poco positivi. Avete bisogno di dialogo per condividere qualcosa, ma non per scaricare sugli altri una responsabilità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Provate ad aprirvi di più non solo sui social, ma anche nella vita reale. Una telefonata a un vecchio amico potrebbe fare al caso vostro. Grazie al sestile lunare, vi rimettete subito in pista e sarete pronti per realizzazioni professionali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Dato che avete bisogno di svagarvi, non potete rifiutare la proposta di un amico di concedervi un po’ di shopping online. Occhio al portafogli, però. Cercate l’equilibrio in ogni vostra scelta, ricordando che la virtù sta nel mezzo, non negli eccessi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La Luna gioca in casa vostra oggi, e anche con l’appoggio di Venere, potete ben sperare di centrare qualche ottima meta. Emozioni a non finire. Esprimete senza paura i vostri sentimenti. Nessuno vi giudicherà negativamente per ciò che provate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

