Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 19 e domani 20 settembre

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Siete preda di alti e bassi, emotivamente parlando, per la via della mutevole Luna in Pesci. Non fissatevi su sentimenti poco positivi. Avete bisogno di dialogo per condividere qualcosa, ma non per scaricare sugli altri una responsabilità. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

