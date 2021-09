Oroscopo di oggi 20 settembre 2021

Oroscopo oggi 20 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Anche se manca un pizzico di entusiasmo, reagite con destrezza e non vi fate intimorire dalle situazioni nuove che via via vi si presentano. Non limitate la vostra sfera d’azione. Sentimenti da chiarire e dubbi da sciogliere al più presto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

La fantasia, con la quale potrete sopperire alla mancanza di nozioni teoriche, non manca, grazie all’apporto del sestile lunare con Urano. Con una giusta dose di ambizione e rimboccandovi le maniche, potrete salire verso l’ambita vetta. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Pur se la confusione regna sovrana, voi vi sentite a vostro agio e non tollerate minimamente che qualcuno tocchi o sistemi le vostre cose. Gelosia a parte, non dovete mettere troppa carne al fuoco, o correte il rischio di bruciare qualcosa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Le idee abbondano, ma la determinazione per poterle realizzare concretamente non è abbastanza solida. Forse avreste bisogno di un piccolo aiuto. Iniziare troppe cose e non portarne a termine nessuna: questo potrebbe essere oggi un bel problema. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Non rimuginate costantemente su un piccolo errore, se non in termini di bagaglio di esperienza accumulata. Pensate alle possibilità del presente. Virtù da dimostrare e da sottolineare, ma senza accendere i riflettori. Fatelo semplicemente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Meglio ricontrollare la relazione un’altra volta. Migliorate alcuni termini e se avete ancora dubbi, accettate i suggerimenti di un collega. La Luna non vi aiuta, ma se eliminate l’orgoglio e chiedete, troverete qualcuno pronto a darvi una mano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Inizio della settimana senza troppa passione. Per fortuna in questo periodo, Marte vi rende dinamici. Nel lavoro di squadra siete i numeri uno. L’obiettivo non sembra lontano dalle vostre possibilità. Occorrono impegno e dedizione costanti. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Lunedì movimentato positivamente per merito del trigono lunare. Non state impalati lì a girarvi i pollici, tante sono le faccende arretrate da terminare. Il tempo per riposare non è molto, ma se tutto quello che farete lo affronterete con gioia, non vi servirà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Il desiderio di un cambiamento radicale potrebbe farvi compiere il passo più lungo della gamba. Siete sotto il tiro della quadratura della Luna. Al bivio potreste essere colti da dubbi. Lasciate che l’intuizione vi guidi verso la giusta direzione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Meglio propendere per un’avventura, come suggerito dalla Luna alleata con Plutone, o restare con i piedi per terra ed evitare le complicazioni? Fate le vostre scelte, pensando a ciò che potreste perdere e considerate sempre, se ne vale la pena. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Piuttosto che avere mille dubbi e incertezze, intanto cominciate con il prendere una decisione, strada facendo magari poi aggiusterete il tiro. Nel mondo lavorativo date il massimo, ma nella coppia c’è bisogno di maggiore dialogo e intima intesa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

La vostra sensibilità, esacerbata dalla congiunzione della Luna con Nettuno, potrebbe essere un’arma a doppio taglio in moltissime occasioni. State remando controcorrente? Non è un grosso problema, con la grinta del sestile lunare con Plutone. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

