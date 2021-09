Oroscopo Ariete di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

Sarete presi da due opposte fazioni. Da una parte l’imprudenza dell’opposizione lunare con Marte, dall’altra la prudenza consigliata da Saturno. Tra gli eccessi, troverete finalmente una via di mezzo, e vi sentirete in armonia e in equilibrio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

