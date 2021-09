Oroscopo di oggi 21 settembre 2021

Oroscopo oggi 21 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Sarete presi da due opposte fazioni. Da una parte l'imprudenza dell'opposizione lunare con Marte, dall'altra la prudenza consigliata da Saturno. Tra gli eccessi, troverete finalmente una via di mezzo, e vi sentirete in armonia e in equilibrio.

Toro

Al bando i pensieri negativi. Anche quando vi sembrerà di dover superare una prova, potete immaginare di dovervi mettere subito all'opera. Non cedete alle lusinghe di chi vuole semplificare troppo le cose. Sotto si nasconde qualcos'altro.

Gemelli

Giunge la Luna in Ariete e vi regala una forma smagliante. Ecco che avete quello spunto in più, per far valere le vostre opinioni in mezzo agli altri. Non vi farete intimorire dagli spavaldi né da chi vi guarda con superbia. Dimostrate ciò che valete.

Cancro

Quando vi trovate di fronte a un muro, non ostinatevi verso quella direzione. La testardaggine della Luna in Ariete non vi farà avanzare. Meglio limare gli spigoli della vostra personalità. Meno orgoglio e più voglia di collaborare insiemea.

Leone

Con la Luna in Ariete a farvi da apripista, nessuna porta resterà chiusa al vostro passaggio. Non avete che da indirizzare la vostra volontà. Un ostacolo, che prima vi appariva grande come una montagna, si trasformerà in un granello di sabbia.

Vergine

Trasformate ogni piccola crisi in una chance, per migliorare senza farvi preoccupare dai problemi. Sono opportunità di crescita per voi. L'energia del Sole opposto alla Luna potrebbe minare la tranquillità, ma pensate sempre in positivo.

Bilancia

L'abilità dialettica concessavi dal trigono di Mercurio con Giove vi sarà molto utile, dovendo esporre idee e concetti anche molto complicati. Accettate con tolleranza il dialogo, senza farvi irretire troppo dall'opposizione lunare con Marte.

Scorpione

Per rendere le pulizie domestiche quotidiane meno faticose, ascoltate un po' di musica e seguitene il ritmo mentre spolverate o spazzate. Mettetevi a servizio del prossimo, senza pensare a cosa potreste guadagnare. Un pizzico di altruismo.

Sagittario

La voglia di divertimento e di stupire è molta, per merito della Luna in perfetta consonanza con il vostro segno. Siete al top nel fisico e nella mente. Rispolverate dei vecchi sogni nel cassetto, e datevi nuove e attraenti possibilità senza alcun timore.

Capricorno

Anche se l'umore è un po' ballerino per colpa della quadratura lunare, non vi date per vinti e continuate a lottare con piglio molto sicuro. Le sfide sono molte, ma se le affronterete ad una ad una, porterete a casa un bellissimo risultato.

Acquario

Giornata a tutto gas, grazie al sestile lunare con Saturno e a Mercurio in trigono con Giove. Responsabilità e dialettica vi fanno stravincere. Potete sperare di ricoprire un incarico che desiderate. Farete valere le vostre idee. Che dialettica.

Pesci

Cambiamenti in atto con l'opposizione del Sole alla Luna. Cercate di tenere in considerazione anche le esigenze degli altri e non soltanto le vostre. Meglio usare il giusto tatto e la giusta compassione verso chi non sta attraversando un gran periodo.

