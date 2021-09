Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 21 e domani 22 settembre

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 21 settembre 2021?

Sagittario

La voglia di divertimento e di stupire è molta, per merito della Luna in perfetta consonanza con il vostro segno. Siete al top nel fisico e nella mente. Rispolverate dei vecchi sogni nel cassetto, e datevi nuove e attraenti possibilità senza alcun timore. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

