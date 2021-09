Oroscopo Cancro e tutti i segni di oggi 22 e domani 23 settembre

Oroscopo Cancro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Cancro

È preferibile sforzarvi di mantenere la calma, anche quando, per colpa di qualcuno un po’ duro d’orecchi, potreste perderla in men che non si dica. Prima di partire in quarta, ascoltate ciò che gli altri hanno da dire a loro discolpa. Siate magnanimi!

