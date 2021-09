Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 22 e domani 23 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Qualche cinica osservazione potrebbe mettervi in cattiva luce, per via dei bisticci tra Mercurio e Plutone. Ma voi non volete che questo accada! Mitigate il vostro temperamento, se sentite che andate troppo su di giri. La dolce metà vi ringrazierà. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

© Riproduzione riservata