Oroscopo di oggi 22 settembre 2021

Oroscopo oggi 22 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Dinamici al punto di non dover chiedere nulla a nessuno, grazie alla compagnia della Luna. Provate però a mantenere un sereno equilibrio. Portate manforte laddove c’è bisogno del vostro apporto: prima o poi il favore vi sarà ricambiato. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Continuate a girovagare tra una scartoffia e l’altra in cerca di un appunto che avete perso. Non fatene una cosa più grande di quella che è. Non aggiungete né togliete nulla a un rapporto che sta andando bene. Perché rischiare di intaccarlo? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Le paure svaniscono al calore della Luna benevola, nei vostri confronti e delle persone con le quali condividete fiduciosamente ogni cosa. Collaborazioni positive in arrivo. Voi metterete tutto il vostro estro a servizio di una nobile causa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

È preferibile sforzarvi di mantenere la calma, anche quando, per colpa di qualcuno un po’ duro d’orecchi, potreste perderla in men che non si dica. Prima di partire in quarta, ascoltate ciò che gli altri hanno da dire a loro discolpa. Siate magnanimi! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Date prova di tutta la vostra voglia di emergere senza paura. È vero che qualcuno potrebbe non gradire, ma non potete accontentare tutti. Lasciatevi guidare dalla fantasia per riattizzare le braci, se ultimamente si sono un po’ spente. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Forse in più di un’occasione non siete stati molto combattivi. Pazienza, vi rifarete alla prossima occasione, non vi demoralizzate per così poco! Se volete avere più successo, occorre una preparazione eccellente, se non teorica almeno pratica. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Occhio al sarcasmo apportato dalla quadratura di Mercurio con Plutone: misurate bene le parole o correrete il rischio di offendere seriamente qualcuno. Alcune considerazioni, specie riguardo al ménage a due, meglio farle a freddo, passata la bufera. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Chi fa da sé fa per tre, ma a volte potreste aver bisogno di un piccolo aiuto, e a quel punto dovete collaborare e accantonare l’orgoglio. Non giudicate dalle apparenze o dalle sensazioni a fior di pelle. Serve una conoscenza approfondita. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Con il trigono lunare, farete faville anche laddove qualcun altro potrebbe avere non poche difficoltà. Certo, non andrete a vantarvi in giro! Nella coppia avrete sicuramente l’ultima parola. Ma concedete un piccolo assolo anche al partner. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Qualche cinica osservazione potrebbe mettervi in cattiva luce, per via dei bisticci tra Mercurio e Plutone. Ma voi non volete che questo accada! Mitigate il vostro temperamento, se sentite che andate troppo su di giri. La dolce metà vi ringrazierà. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Atmosfera poco rilassata? Contribuite a renderla migliore con il vostro prezioso apporto. Farete capire agli altri di avere in mano la soluzione. Non nascondete la verità, perché verrebbe comunque a galla. Comunicazioni interessanti da condividere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Non mostratevi titubanti o arrendevoli, o ancor peggio distratti, a un colloquio di lavoro. Manifestate il vostro lato migliore, senza timori. Dietro una porta chiusa, si nasconde una nuova possibilità. Ma occorre bussare una seconda volta. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

