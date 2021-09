Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 22 e domani 23 settembre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 22 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Le paure svaniscono al calore della Luna benevola, nei vostri confronti e delle persone con le quali condividete fiduciosamente ogni cosa. Collaborazioni positive in arrivo. Voi metterete tutto il vostro estro a servizio di una nobile causa. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata