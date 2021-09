Oroscopo di oggi 23 settembre 2021

Oroscopo oggi 23 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Giornata forse non leggerissima, la vostra, ma il sestile lunare con Giove si rivelerà come un balsamo miracoloso per lenire ogni ferita. Siete a un varco, ma non sapete quale direzione seguire per via dell'opposizione Luna-Mercurio.

Toro

Occhio al portafogli, soprattutto se avete provato a spremere più del dovuto certe situazioni. Venere opposta a Urano non vi protegge dai rischi. Cercate di non strafare, o potreste rovinare tutto. Semplicità prima di tutto e amore per la libertà.

Gemelli

Non rifiutate un'offerta che potrebbe rivelarsi molto interessante: magari non nell'attimo presente, ma sicuramente entro brevissimo tempo. Prendete la palla al balzo, o qualcuno potrebbe tentare di fare il furbo e approfittarne senza ritegno.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Confusi in mattinata dalla quadratura lunare, non riuscite ad essere del tutto decisivi, in un momento in cui forse avreste dovuto esserlo pienamente. Avreste desiderato un elogio, ma vi tocca un bel rimprovero. Non prendetevela però per così poco!

Leone

Potrete dire di essere i primi della classe. Appoggiati dalla calda Luna mattutina in Ariete, porterete avanti progetti forse campati in aria, ma vincenti. Vi sentite guidati verso nobili scelte, a cui però dovrete dare seguito senza perdervi per strada.

Vergine

Qualcuno vi restituirà quanto doveva e aggiungerà anche gli interessi. Non prendetevela per un lieve ritardo, se tutto andrà poi a buon fine. Il fine giustifica i mezzi? Non sempre, in quanto dovreste fare i conti con le conseguenze delle vostre azioni.

Bilancia

Meglio evitare per oggi, se potete, conti complicati o problemi a trabocchetto. L'opposizione lunare con Mercurio rallenta i vostri riflessi. L'ombrosità di un pensiero vi si legge in faccia. Perché non farvi aiutare dalla vostra dolce metà?

Scorpione

Emotivamente parlando, potrebbe essere un giovedì molto impegnativo, a causa dell'opposizione di Venere con Urano. Moralmente siete un po' giù. Non riuscite a comunicare le vostre difficoltà, nemmeno a qualcuno che potrebbe darvi una preziosa mano.

Sagittario

Nella creatività state dando il massimo, grazie alla Luna ancora in transito al mattino nel segno amico dell'Ariete. Continuate a impegnarvi a fondo. La meta non è lontana. Mantenendo un buon passo per non farvi superare dai furbetti, ce la farete!

Capricorno

Se qualcuno tenta di mettervi i bastoni fra le ruote, gli renderete pan per focaccia: con la quadratura della Luna a Plutone, non si scherza! Con il vostro partner provate ad essere almeno un po' più morbidi. O potrebbe non sentirsi a suo agio.

Acquario

Sarete ottimisti, anche laddove gli altri ben poco vedono di roseo. Merito del sestile lunare con Giove, la realtà vi sembra tutta rose e fiori. Magnanimamente decidete di condividere con gli altri i vostri meriti. Questo non può che farvi onore.

Pesci

Vi siete già guardati le spalle, ma cercate di non farlo in continuazione. Non avete nulla da temere, se avete seguito rigidamente le regole. Non sedetevi troppo sugli allori. Dopo una piccola scalata, ora dovete affrontare la vera cima.

