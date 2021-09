Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 23 e domani 24 settembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 23 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Occhio al portafogli, soprattutto se avete provato a spremere più del dovuto certe situazioni. Venere opposta a Urano non vi protegge dai rischi. Cercate di non strafare, o potreste rovinare tutto. Semplicità prima di tutto e amore per la libertà. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

© Riproduzione riservata