Oroscopo di domani 25 settembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 25 settembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Il vostro sabato sarà molto tranquillo, forse anche troppo, e correrete il rischio di annoiarvi. Potreste approfittarne per riposarvi un po'. Rispolverate qualche vecchio gioco da tavolo e coinvolgete la famiglia in un torneo appassionato.

Toro

Anche se non tutte le persone a cui date la vostra fiducia si rivelano degne di tale dono, non vi preoccupate e continuate per la vostra strada. Avete la forza di volontà per scalare una montagna, anche se magari volete fare solo una passeggiata.

Gemelli

Dovreste guardare la realtà dei fatti così come si presenta, e non colorarla troppo con le vostre aspettative e gli interessi personali. Se alcune cose sono più facili a dirsi che a farsi, potete sempre immaginare di averle già compiute.

Cancro

Non parlate troppo di voi stessi, o potrebbe esserci il pericolo che qualcuno poi si ingelosisca. Coinvolgete anche gli altri nei vostri interessi personali. Lo scopo è chiaro, ma non lo è sempre il modo per realizzarlo. Fatevi guidare dall'intuizione acuita dalla Luna.

Leone

Avete perso più tempo del previsto, e complice anche una Luna un po' pesante, per voi sarà piuttosto difficile recuperare appieno entro breve. Non potete abbandonare i vostri ideali, ma potete magari cercare di arrivare a un buon compromesso.

Vergine

Non vi accontentate dei risultati raggiunti, dato che grazie alla perseverante Luna in Toro, potrete fare un bel balzo in avanti senza fatica. I giudizi positivi fanno piacere, anche se non sono il vostro scopo principale. Avete altri obiettivi!

Bilancia

Seguendo pazientemente e con gran precisione regole e istruzioni, il risultato sarà ineccepibile, come confermato da Marte in trigono a Saturno. Non serve a nulla strafare. Potrete dimostrare il vostro valore, anche se rimarrete composti ed eleganti.

Scorpione

Le vostre aspirazioni devono scontrarsi con la realtà dei fatti. Tergiversare non serve a nulla, se non a farvi perdere una chance importante. Con l'opposizione lunare, dovrete impegnarvi molto di più, se volete costruire un proficuo dialogo.

Sagittario

Anche se per una volta metterete da parte il desiderio di sentirvi unici e vi adeguerete un po' al contesto, non sarà poi la fine del mondo. Dovendo omologarvi a un modello, vi sembra di stare già in gabbia. Ma pensate alle opportunità.

Capricorno

Anche se vi siete prefissati una meta molto elevata, non importa. Il trigono della Luna con Plutone vi regalerà i mezzi per raggiungerlo. Nella coppia meglio restare nei ranghi. Il desiderio di avventura vi condurrebbe fuori dal seminato.

Acquario

Da una parte la quadratura lunare con Giove vi spinge ad essere degli spiriti liberi, dall'altra Marte e Saturno vi portano a seguire regole e convenzioni. Trovare un equilibrio non è facile, dato che siete presi da due opposte fazioni. La scelta è complicata.

Pesci

Usate il tempo libero e l'estro artistico apportato dal sestile della Luna con Nettuno, per abbellire la vostra abitazione senza spendere una fortuna. Riciclo passione e creatività sono alla base delle migliorie che potete approntare. E che divertimento!

