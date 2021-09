Oroscopo di oggi 24 settembre 2021

Oroscopo oggi 24 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Lieve calo delle energie per via della Luna che vi abbandona. D’altra parte, però, sarete meno impulsivi ed eviterete di cacciarvi nei guai. Prendetevi il tempo necessario, se volete compiere un lavoro a regola d’arte. Senza fretta è meglio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

La Luna corre a farvi visita, ma con la quadratura con Saturno e l’opposizione a Venere, non sarà così gradita. Occhio alla gelosia prorompente. La congiunzione lunare con Urano vi rende più liberi nelle vostre iniziative, se gestirete le emozioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Ogni tanto potreste avere la necessità di qualche momento di solitudine per metabolizzare certe cose. Non esagerate però, mica siete degli eremiti! Dire ciò che pensate potrebbe essere complicato: per questo in più di un’occasione sceglierete il silenzio. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

La Luna nel fedele Toro vi riporta magicamente con i piedi per terra. Eccovi pronti a rimboccarvi le maniche per le cose in cui credete di più. Atmosfera serena da condividere il più possibile. Piccole gioie quotidiane da riscoprire e donare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

La lentezza di alcune situazioni per voi diventa motivo di nervosismo e irrequietezza. Non potete però spostare una montagna da soli! Accontentatevi di riuscire a portare a termine anche soltanto una piccola cosa alla volta. Non è meglio? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

La tranquillità fa proprio al caso vostro. La Luna con il suo trigono vi regala immaginazione, da utilizzare per migliorare cose concrete. Non perdete troppo tempo dietro all’astrazione. Alla fine dovrete optare per una robusta dose di concretezza. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Se in passato qualcuno vi ha offeso, potreste avere l’opportunità di fare pace e di arrivare a un vero chiarimento una volta per tutte. Un po’ di pigrizia non vi permette di essere scattanti come vorreste. Vi accontenterete del secondo posto. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Avete voglia di coccole e affetto, come suggerisce l’opposizione lunare con Venere. Però non è semplice trovare qualcuno pronto a concedervelo. Fate fronte a varie insidie, ma senza perdere la lucidità. Non rischierete così di andare in confusione. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Non complicatevi troppo la vita, seguendo il filo arzigogolato di un pensiero che vi fa dubitare di voi stessi. Evitate tortuosi giri di parole. Anche se dite di non aver bisogno di tenerezza, questa potrebbe non essere la verità. Accettatelo! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

La possibilità di ottenere un ottimo risultato sono molte di più, grazie all’appoggio della Luna e anche al vostro desiderio di farvi notare. In questo momento potete tranquillamente assumervi qualche piccola responsabilità senza alcun timore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Una critica nei confronti del vostro operato potrebbe essere il fattore scatenante. La quadratura lunare con Saturno, certo, non vi aiuta. Non prendete le cose troppo sul personale. Non è affatto facile a volte mettersi al posto degli altri. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Con il vostro tocco personale e la pazienza concessavi dalla Luna in Toro, tutto vi sembrerà più raggiungibile. Il rischio di annoiarvi è scongiurato. La lealtà con cui affrontate le questioni più delicate si rivela la strada giusta, pur se un po’ in salita. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

