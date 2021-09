Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 settembre

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Non complicatevi troppo la vita, seguendo il filo arzigogolato di un pensiero che vi fa dubitare di voi stessi. Evitate tortuosi giri di parole. Anche se dite di non aver bisogno di tenerezza, questa potrebbe non essere la verità. Accettatelo! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

