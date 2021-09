Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 24 e domani 25 settembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 24 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

La Luna corre a farvi visita, ma con la quadratura con Saturno e l’opposizione a Venere, non sarà così gradita. Occhio alla gelosia prorompente. La congiunzione lunare con Urano vi rende più liberi nelle vostre iniziative, se gestirete le emozioni. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

