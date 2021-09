Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 26 e domani 27 settembre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 26 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Se con la vostra metà nei giorni scorsi c’è stato un diverbio, ora avrete modo di recuperare, per merito dei trigoni lunari con il Sole e con Marte. Ciò che desiderate è passare del tempo insieme. Che cosa importa chi decide cosa fare o non fare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

© Riproduzione riservata