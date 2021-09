Oroscopo di oggi 26 settembre 2021

Oroscopo oggi 26 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Molto ricettivi grazie alla Luna in Gemelli, non vi perderete un istante dei momenti piacevoli trascorsi in compagnia delle persone amate. Godetevi un po’ di relax senza pensare troppo al domani. Comunicate agli altri sensazioni ed emozioni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Anche se i vostri piani potrebbero essere rivoluzionati dalle esigenze di qualcuno, la cosa non vi dispiace affatto, anzi, tutt’altro! Vi impegnerete al massimo, perché nella coppia regni l’armonia. D’altra parte è ciò che desiderate. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

La vostra giornata è al top, con l’arrivo della Luna che si adopera per voi e la perfetta consonanza con Sole, Saturno e Marte. Che forza e vitalità! Non c’è nulla che non sia al suo posto. La perfezione certo è il traguardo, ma l’avete già assaporata. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Cercate nuovi spunti in coloro che avete accanto, ma forse dovrete essere proprio voi a darne. Ciò che volete infatti è una vostra prerogativa. È domenica, e piuttosto che scegliere la solitudine, dovreste volere la vicinanza della vostra famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Il progetto di qualcuno fa acqua da tutte le parti? Per fortuna voi risolvete ogni cosa con una brillante idea, pur se all’ultimo minuto. Con l’eclettica Luna in Gemelli, le vostre idee spiccano il volo. Avete già stabilito una rotta precisa? Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Avete il dubbio che qualcuno abbia giocato con poca correttezza e che forse non avreste dovuto fidarvi tanto ciecamente. Non traete conclusioni affrettate. Gli intralci della Luna in quadratura vi portano via parecchie energie. Riposate e tranquillizzatevi! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Se con la vostra metà nei giorni scorsi c’è stato un diverbio, ora avrete modo di recuperare, per merito dei trigoni lunari con il Sole e con Marte. Ciò che desiderate è passare del tempo insieme. Che cosa importa chi decide cosa fare o non fare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Vi hanno lasciati soli a preparare il pranzo domenicale? Poco male, deciderete il menu e le tecniche di preparazione come meglio credete. Fate il vostro dovere, ma poi pretendete di essere ringraziati. In fondo avete già ricevuto la ricompensa. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Umore alterno per via dell’opposizione della Luna, ma voi non dategli peso più di tanto. Tra una battuta divertente e l’altra, la giornata passa in fretta. Avete il dono di saper sdrammatizzare e di affrontare con il sorriso anche le questioni più spinose. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Un pizzico di fiducia concessa al partner, e la complicità ritorna in un baleno. Il tempo libero trascorso insieme vi può aiutare già molto. Fate capire all’altro che voi ci siete, con la vostra sicura presenza, anche nei momenti di difficolt. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

Considerato il trigono lunare con Saturno, una vecchia situazione bloccata dalla timidezza finalmente si scioglie. Riuscite così a prendere il volo. Potete risparmiare qualcosa in più in modo da poter comperare il nuovo outfit che tanto vi piace. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Chi vi tira da una parte chi, invece, dall’altra. Presi tra due opposti, la scelta non è facile. Dovete ascoltare il cuore per non sbagliare. Il dubbio è d’aiuto all’inizio. Ma poi alla lunga potrebbe diventare deleterio in ogni storia d’amore! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata