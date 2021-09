Oroscopo di oggi 27 settembre 2021

Oroscopo oggi 27 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Dovendo redigere un documento importante, la Luna in Gemelli vi darà una mano preziosa. Lo stile fluente e preciso non può dare adito a dubbi. Anche se siete più che sicuri di voi stessi, non mostrate tracotanza né tantomeno un filo di superbia.

Toro

Anche se dovrete affrontare una piccola spesa imprevista, non preoccupatevi più di tanto. E soprattutto non date la colpa a chi vi è vicino. Siate responsabili e ammettete un errore, anche se questo giustamente vi pesa e vi tira giù l'umore.

Gemelli

Inizio di settimana decisamente no, se non potrete ovviare alla mancanza di senso pratico. Un consiglio furbo? Farsi aiutare da qualcuno. Verrete redarguiti per essere troppo con la testa fra le nuvole. Colpa della quadratura Luna-Nettuno.

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Supportate un amico o un collega che si trovano in una situazione di difficoltà morale o economica. Vi sentirete sicuramente subito appagati. Dare il vostro contributo non vi porta via energie, anzi vi arricchirà di vitalità e di ottimismo.

Leone

Guadagnate like sui social, ma, cosa ancora più importante, nella vita reale. Gestite gli ammiratori in modo da essere sempre gentili e disponibili. Gradini da scalare nel mondo lavorativo? Non è difficile, dato che avete grande carisma da sfruttare.

Vergine

Forse avete detto qualcosa che involontariamente ha ferito il partner o magari era nervoso per altri motivi. Non ve la prendete per una critica. L'orgoglio non vi permette di affrontare serenamente qualcosa che potreste migliorare con la volontà.

Bilancia

Momento perfetto per iscriversi a un corso di perfezionamento. Aggiornate le vostre conoscenze in modo da restare sulla cresta dell'onda. L'ariosa Luna in Gemelli fa volare alto l'aquilone delle idee. Riuscire ad afferrarle? Impossibile.

Scorpione

Se un collega è reticente nel parlarvi di una questione, cercate di non esagerare con le richieste. Meglio glissare con nonchalance e far finta di nulla. Una ricerca online vi tiene impegnati più del dovuto. Ma ora la vostra metà deve essere rincuorata.

Sagittario

A causa della Luna nel vostro segno opposto, ce la farete proprio a raggiungere la completa libertà nel prendere le decisioni. E se fosse solo una sensazione? Piuttosto che arrivare a un compromesso, preferireste mollare tutto. Forse però non vi conviene.

Capricorno

La settimana comincia con il forte desiderio di essere nominati responsabili di un progetto a cui tenete molto. Ma ci sono diversi pretendenti. Per mettervi in mostra e sperare di essere i prescelti, siete disposti anche a fare gli straordinari.

Acquario

Con la voglia di leggerezza e di romantiche avventure suggeritavi dalla Luna in trigono, sarà decisamente dura resistere a lungo alle tentazioni. Non fate le vostre scelte con leggerezza, o potreste cacciarvi in qualche guaio. Serve discernimento!

Pesci

Occhio alle persone con cui volete creare un team di lavoro: non tutte sono degne di fiducia, come suggerito anche dalla dissonanza lunare con Nettuno. In più di un'occasione cercherete di arrampicarvi sugli specchi. Questa volta la preparazione non è sufficiente.

