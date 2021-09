Oroscopo di domani 29 settembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 29 settembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

La Luna in Cancro si rivela alquanto pesante nei vostri confronti. Emotivamente parlando, potreste sentirvi a terra e con un gran bisogno di parlarne! Una persona degna di fiducia è l’ideale valvola di sfogo. Vincete la timidezza, e vuotate il sacco. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Se in passato in famiglia c’è stato qualche screzio, per merito del sestile lunare, sarà più facile perdonare ed essere reciprocamente perdonati. Bisognosi di affetto? Non avete che da dimostrarlo apertamente, grazie agli ottimi rapporti Luna-Urano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

La Luna vi ha già abbandonati, ma pieni di entusiasmo: ora sta a voi continuare a nutrirlo, senza farvi impensierire da pronostici poco realistici. Non ascoltate nessuna fra le persone che tentano di depistarvi, forse per superarvi improvvisamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Dovete improvvisare. L’energia fantasiosa apportata da Urano sarà un toccasana per contrastare le dissonanze lunari con Marte e con il Sole. Le crisi emotive si risolvono cercando di non esasperare chi avete vicino con richieste... impossibili. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Non permettete che vi portino via la preda per un soffio. Chi dorme non piglia pesci e anche se avete bisogno di relax, fatelo nel momento giusto. Un desiderio inappagato fa crescere ancor più l’acquolina in bocca, finché non ne sopraggiunge un altro. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Con la Luna in transito in Cancro, le possibilità di fare nuove amicizie, anche soltanto virtualmente parlando, si concretizzano positivamente. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di mettere in pratica tutto ciò che avete acquisito teoricamente. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Il nervosismo del bisticcio Luna-Marte e la difficoltà di andare d’amore e d’accordo, apportata dalla dissonanza lunare con il Sole, rendono pesante la giornata. Alleggerite un po’ il vostro bagaglio. Meglio dimenticare le offese ricevute e non legarsele al dito. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Se non siete dediti all’arte, dovreste iniziare. Venere in trigono con Nettuno vi aiuterà a fare magie con tele e pennelli, colla e forbici. Tutto può essere migliorato e reso più bello, se vi ci mettete d’impegno. Una ritoccata anche al look! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Non affrontate una questione impegnativa senza un’adeguata preparazione. La rete può darvi sì degli spunti preziosi, ma in certi casi meglio non rischiare. Affrontate con coraggio anche una piccola paura irrisolta. Si scioglierà presto come neve al sole. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Con la Luna in sosta nel vostro segno opposto, non sarà facilissimo far luce su alcuni fumosi sentimenti che magari provate per una persona. Siate sinceri prima di tutto con voi stessi, e anche l’altro saprà recepire bene il vostro messaggio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

Non aggiungete lamentele a una situazione già di per sé poco divertente. Dissimulate il vostro rammarico e un collega ve ne sarà grato a vita. Vivere sereni e in armonia non è facile, se non andate incontro all’altro. Ognuno ha le sue debolezze. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

La popolarità salirà alle stelle, grazie agli ottimi rapporti di Venere con Nettuno. Eccovi cavalcare la cresta dell’onda... che ammirazione! Vi basterà farvi notare da chi desiderate conoscere. Uno sguardo ammiccante... e il gioco è fatto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

