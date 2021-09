Oroscopo di oggi 28 settembre 2021

Oroscopo oggi 28 settembre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Tenete a freno lingua e nervosismo, e non eccedete con il sarcasmo. Qualcuno potrebbe offendersi e voi non avete voglia di fare da consolatori. Comunicare è la vostra parola d’ordine, sia nel lavoro che negli affetti, che sono in assoluto una priorità. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Dato che siete taciturni, qualcuno potrebbe chiedervi, giustamente, cos’è che non va. Sarebbe gentile da parte vostra rispondere cortesemente. Un pensiero nei vostri confronti, magari in altre circostanze, vi avrebbe soltanto fatto molto piacere. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Ancora fino al primo pomeriggio, la Luna vi terrà compagnia e vi lascerà con dei preziosi doni, grazie alla consonanza con Giove e con Mercurio. Non avete proprio nulla da temere, in quanto avete le spalle ben protette, qualunque cosa vi accada. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Cancro

Remare contro corrente è una gran fatica, ma ad ogni buon conto è anche una grande soddisfazione personale riuscirci! Non ascoltate i pettegolezzi. Rimanete concentrati, se non volete correre il rischio di avere défaillance. Le sviste poi si pagano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

Invece di aggiungere inutile ciarpame, dovrete essere pronti a togliere. Meglio alleggerire e selezionare. Rendete più facili le cose per semplificarvi la vita. Soprattutto nei rapporti interpersonali ogni fronzolo è bandito. La scelta è tra il bianco o il nero. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

I problemi ci sono, ma se li vedete come opportunità piuttosto che come punizioni, già siete a metà dell’opera. Per il resto... usate la volontà! Per qualcuno un ostacolo è un intralcio. Per voi potrebbe essere un modo per mettervi in buona luce. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Con il perfetto accordo tra la Luna e Mercurio, i vostri avversari dovranno arrendersi all’evidenza. Avete davvero una preziosa marcia in più. Ingannarvi è impossibile. Ve ne rendereste conto molto prima. Intuito e acume sono già al massimo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Vi accorgete un po’ in ritardo di qualcosa che avreste potuto prevenire. La prossima volta fate più attenzione, eviterete di perdere tempo. Per rimediare chiedete immediatamente scusa. Meglio battere il ferro finché è caldo, poi sarebbe tardi. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Piuttosto che discutere a non finire su dettagli da poco, concedete all’altro carta bianca, sempre che sia disposto a lasciarvi i vostri spazi. Anche un’idea contraria alla vostra può essere assai stimolante. Vi sprona a capire e a migliorare. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Certo, avreste sicuramente fatto meglio. D’altra parte è facile giudicare, quando non ci si è sporcati le mani, questo lo dovete ammettere. Ognuno si arrangia come può, perciò apprezzate anche un tentativo poco riuscito se fatto con il cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Acquario

La salute migliora, anche grazie all’ottimismo regalatovi dal trigono lunare con Giove. Vi sentite appagati e la vostra felicità è contagiosa. Potete tranquillamente fidarvi di un collega arrivato da poco. Concedete fiducia anche al partner! Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

Riuscirete a tenere il timone con mano ferma, pur se la Luna in mattinata vorrebbe portarvi fuori rotta. L’oceano è un po’ agitato, ma voi siete lupi di mare. Le conoscenze acquisite con l’esperienza non sono mai dimenticate. Attendono di essere rispolverate . Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata