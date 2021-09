Oroscopo Pesci e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 settembre

Oroscopo Pesci di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Pesci

Riuscirete a tenere il timone con mano ferma, pur se la Luna in mattinata vorrebbe portarvi fuori rotta. L’oceano è un po’ agitato, ma voi siete lupi di mare. Le conoscenze acquisite con l’esperienza non sono mai dimenticate. Attendono di essere rispolverate. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Pesci e per tutti i segni

