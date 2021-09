Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 28 e domani 29 settembre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 28 settembre 2021?

Scorpione

Vi accorgete un po’ in ritardo di qualcosa che avreste potuto prevenire. La prossima volta fate più attenzione, eviterete di perdere tempo. Per rimediare chiedete immediatamente scusa. Meglio battere il ferro finché è caldo, poi sarebbe tardi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per lo Scorpione e per tutti i segni

