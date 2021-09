Oroscopo Ariete di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Ariete

La Luna in Cancro si rivela alquanto pesante nei vostri confronti. Emotivamente parlando, potreste sentirvi a terra e con un gran bisogno di parlarne! Una persona degna di fiducia è l’ideale valvola di sfogo. Vincete la timidezza, e vuotate il sacco! Leggi anche l'Oroscopo di domani per l'Ariete e per tutti i segni

