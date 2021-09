Oroscopo Capricorno e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 settembre

Oroscopo Capricorno di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Capricorno

Con la Luna in sosta nel vostro segno opposto, non sarà facilissimo far luce su alcuni fumosi sentimenti che magari provate per una persona. Siate sinceri prima di tutto con voi stessi, e anche l’altro saprà recepire bene il vostro messaggio. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Capricorno e per tutti i segni

