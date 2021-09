Oroscopo di domani 30 settembre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 30 settembre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Cliccando su i segni seguenti, inoltre, potrai scoprire cosa prevede l'Oroscopo di Barbanera per oggi e domani Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Offuscati dalla quadratura della Luna, non sarà semplice capire quale direzione vi conviene prendere. Rimuginare sullo stesso argomento non serve. Più che alle congetture mentali, affidatevi all’istinto. Magari la strada sarà tortuosa, ma arriverete. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Toro

Brillerete per il gran desiderio di spiegare agli altri un’intuizione, che per quanto semplice vi sembra vincente. Convincerli però è un’altra storia. Sapete il fatto vostro e non vi farete mettere i piedi in testa. In mancanza di alternative, proseguirete da soli. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Gemelli

Non tentate la fortuna con imprese al limite dell’incoscienza. Potete rimanere in sordina e far comunque sentire la vostra voce. Alcune emozioni altalenanti sono difficili da decifrare. Parlarne con il partner vi chiarirà le idee. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Cancro

Forse per colpa di Mercurio, i pensieri sono non poco ingarbugliati, ma grazie a Venere, i sentimenti saranno molto più facili da comprendere. Non vi resta che seguire il cuore, invece che la mente. Emozioni a non finire insieme a chi amate. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Leone

Avete allentato un po’ la presa e qualcosa vi sfugge di mano. Potete ancora raggiungere i vostri obiettivi, ma occorrerà uno scatto felino. La vostra attività vi porta via tempo ed energie? Cercate di essere più equilibrati con tutto il resto. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Vergine

Le preoccupazioni più stressanti svaniscono, per merito dell’appoggio lunare. Ma dovete ancora considerare qualche arretrato. È fine mese... Potete contare sull’appoggio di buona parte del vostro team. “L’unione fa la forza”, dice il vecchio adagio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Bilancia

Dovete pensare a come festeggiare il vostro compleanno. Il Sole in trigono con Saturno vi darà una mano nei preparativi. Che abilità organizzativa! All’inizio potreste avere qualche dubbio nel lavoro, a causa dell’attrito tra la Luna e Mercurio. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Scorpione

Momenti di felicità e serenità in famiglia o con la vostra dolce metà, grazie al trigono della Luna con Venere. Niente riesce a impensierirvi. Circondatevi di cose belle senza spendere fortune. Alcune piante in casa rendono più salubre l’aria. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Sagittario

Anche se non siete al vertice della classifica, non vi interessa poi troppo. Molto meglio poter essere liberi di esprimervi come volete. Interferite il meno possibile, in quelle situazioni in cui non siete sicuri di essere più che benvoluti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Capricorno

Non esacerbate le intemperanze portate dall’opposizione lunare a Plutone, gettando altra benzina sul fuoco in un’animata discussione. La testardaggine di un collega rischia davvero di mandarvi fuori dai gangheri. Che prova di tolleranza! Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Acquario

La vostra pazienza potrebbe non avere un limite. Il Sole in trigono con Saturno rende piacevole e accettabile ogni cosa... senza esagerare, però! Sistemate le vostre cose, ad esempio la vostra scrivania, in modo da avere tutto a portata di mano. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

Pesci

Anche se una situazione vi ha colto impreparati, non avete nulla da temere. La perfetta armonia della Luna con Nettuno vi aiuterà a improvvisare. Intuizioni a parte, la prossima volta provate a prevenire le mosse dell’altro in modo da essere pronti. Leggi anche il tuo Oroscopo di oggi

