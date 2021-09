Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 settembre

Oroscopo di oggi per il Leone. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Non permettete che vi portino via la preda per un soffio. Chi dorme non piglia pesci e anche se avete bisogno di relax, fatelo nel momento giusto. Un desiderio inappagato fa crescere ancor più l’acquolina in bocca, finché non ne sopraggiunge un altro. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Leone e per tutti i segni

