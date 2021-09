Oroscopo Sagittario e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 settembre

Oroscopo di oggi per il Sagittario. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Sagittario

Non affrontate una questione impegnativa senza un’adeguata preparazione. La rete può darvi sì degli spunti preziosi, ma in certi casi meglio non rischiare. Affrontate con coraggio anche una piccola paura irrisolta. Si scioglierà presto come neve al sole. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Sagittario e per tutti i segni

