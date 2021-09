Oroscopo Toro e tutti i segni di oggi 29 e domani 30 settembre

Oroscopo Toro di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 29 settembre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Toro

Se in passato in famiglia c’è stato qualche screzio, per merito del sestile lunare, sarà più facile perdonare ed essere reciprocamente perdonati. Bisognosi di affetto? Non avete che da dimostrarlo apertamente, grazie agli ottimi rapporti Luna-Urano. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni

