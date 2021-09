Oroscopo di domani 01 ottobre 2021 - Barbanera

Oroscopo domani 01 ottobre 2021: qual è il segno zodiacale più fortunato? Cosa prevede lo zodiaco? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni. Cosa prevede lo zodiaco?

Oroscopo di domani

Ariete

Con la Luna benevola in Leone e i favori di Giove, trascorrerete ore serene in famiglia. Creerete un'atmosfera di intesa, ascolto reciproco, complicità. Giove vi sprona anche a dimostrare le vostre qualità e risorse, per ottenere i riconoscimenti meritati.

Toro

Grazie a Urano nel segno, il periodo è elettrizzante. Anche oggi, se siete single, si presenteranno situazioni da cogliere al volo. Prontezza di riflessi. Arroccarvi sulle vostre posizioni potrebbe causarvi problemi di convivenza. Siate più disponibili.

Gemelli

Se due amici hanno bisticciato e pretendono che vi schieriate in difesa dell'uno o dell'altro, restate con saggezza fuori dalla mischia. Le parole ponderate e significative di una persona cara di spessore vi arriveranno diritte al cuore.

Cancro

Le energie sono scombinate da Marte contrario dalla Bilancia. Riequilibratele con attività rilassanti: leggete un bel libro, ascoltate della buona musica. Farete i passi al momento giusto e nella giusta rotta, controllando impazienza e approssimazione.

Leone

Oggi, cari Leoni, le stelle del vostro cielo vi vogliono vincenti. Giocate con abilità le carte che avete in mano. I vostri sogni sono realizzabili. Dimostrare il vostro lato più sensibile, con gli amici, non è sinonimo di debolezza, ma di umanità!

Vergine

La voglia di coccole sarà appagata, sia che siate in coppia o soli. Visto Nettuno avverso però, non sognate troppo, rischiate qualche disillusione. Urano è in trigono: continuerete a introdurre novità nelle attività e a consolidarle al meglio. Sarete al top.

Bilancia

Con Mercurio, il Sole e Marte che disegnano aspetti con la Luna e Plutone, l'incontro con una persona vi porterà a un confronto emotivo significativo. Mettete a frutto le vostre capacità, affidandovi all'intuito e all'estro creativo. Date retta alle stelle!

Scorpione

Per colpa di Giove e Saturno nemici dall'Acquario, niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate l'esigenza di ancorarvi alle vostre sicurezze. Fatevi stuzzicare dall'amore, che oltre a donare una luce speciale al cuore, porterà calore ai vostri sensi.

Sagittario

Se non sapete come risolvere una questione, non vi perdete d'animo e provate a chiedere consiglio a un esperto o a un amico fidato. Fate emergere le vostre risorse: sarete apprezzati. Un collega si rivelerà un collaboratore prezioso.

Capricorno

Con Mercurio che si quadra a Plutone nel vostro cielo, il vostro malcontento continuo potrebbe accrescere, invece di sanare, il clima di tensione al lavoro. Sarete un po' agitati e nervosi. Il partner al principio vi lascerà fare, poi potrebbe perdere la pazienza.

Acquario

Per merito di Giove nel segno, potete arrischiare anche scelte azzardate, abbandonare cioè la strada vecchia per quella nuova. Siate però saggi e avveduti. Prima di farvi un'idea sbagliata, ascoltate le altrui motivazioni per capire come stanno realmente le cose.

Pesci

Venere in Scorpione in amore riporta l'armonia e vi suggerisce di accantonare gli impegni professionali per dedicare più tempo alla vostra dolce metà. Approfittate dei consigli delle stelle favorevoli, per iniziare una dieta alimentare sana ed equilibrata.

