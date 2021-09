Oroscopo Leone e tutti i segni di oggi 30 settembre e domani 1 ottobre

Oroscopo Leone di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 30 settembre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Leone

Avete allentato un po’ la presa e qualcosa vi sfugge di mano. Potete ancora raggiungere i vostri obiettivi, ma occorrerà uno scatto felino. La vostra attività vi porta via tempo ed energie? Cercate di essere più equilibrati con tutto il resto. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

