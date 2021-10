Oroscopo Scorpione e tutti i segni di oggi 1 e domani 2 ottobre

Oroscopo Scorpione di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 1 ottobre 2021?

Scorpione

Per colpa di Giove e Saturno nemici dall’Acquario, niente salti nel buio, niente improvvisazioni. Rispettate l’esigenza di ancorarvi alle vostre sicurezze. Fatevi stuzzicare dall’amore, che oltre a donare una luce speciale al cuore, porterà calore ai vostri sensi. Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Cancro e per tutti i segni

