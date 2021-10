Oroscopo di oggi 2 ottobre 2021

Oroscopo oggi 2 ottobre! Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi? Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono su tutti i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi. Qual è il tuo segno zodiacale?

Ariete

Nella professione dovete considerare che non tutti possono reggere il vostro ritmo sostenuto. Siate indulgenti con chi vi è accanto. Rallentate! Grazie a Giove alleato in Acquario, spiragli positivi su una questione legale che si trascina da tempo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Toro

Sarete nervosi e irritabili, per colpa della Luna in Leone che bisticcia con Urano nel vostro cielo: insieme faranno di tutto per farvi perdere calma e attenzione. Giove ostile paventa qualche chilo di troppo. Dieta e movimento potranno a limitare eventuali danni. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Gemelli

Nettuno in quadratura dai Pesci vi rende incerti e scettici. Una soluzione potrebbe essere quella di circondarvi di persone in grado di rassicurarvi. Con Saturno benevolo, trovate del tempo per prendervi cura di una persona anziana di famiglia. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Cancro

Per merito di Urano favorevole, riuscirete, con facilità e competenza, a fare delle proposte calibrate sulle esigenze del mercato e al passo con i tempi. Mercurio malandrino potrebbe suggerirvi battute ironiche fuori luogo: potreste offendere senza volerlo. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Leone

A causa della Luna contraria a Urano e Giove, la vostra vita sembra una girandola. Tante incombenze, alcune impegnative. Non potete andare sempre di corsa! Giove e Saturno sono opposti: controllate il bilancio economico. Si prevedono spese impreviste. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Vergine

Non vi farete prendere dal senso di inadeguatezza, dunque non rinuncerete neanche a una virgola di quello che avete fin qui progettato. Aperti a nuove esperienze, vi lascerete rivoluzionare la vita da chi vi rivolgerà un invito d’amore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Bilancia

Mostratevi come siete, creativi, propositivi, e vi verranno offerti dei cambiamenti concreti e interessanti, non solo le solite sterili chiacchiere. Con Marte congiunto, sul lavoro ogni colpo farà centro, facendovi vivere un momento magico. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Scorpione

Illuminato da Venere in sestile a Plutone, il cielo sprizza una bella energia e riuscirete a colpire dritto nel cuore una persona introversa e un po’ restia. Con molte belle stelle, potrete finalmente occuparvi di cose che vi entusiasmano e vi stanno a cuore. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Sagittario

Uno shopping inatteso sarà motivo di grande distrazione e divertimento, soprattutto se vi farete accompagnare da un amico simpatico e allegro. Ve lo sentite dire raramente, ma nella vostra cerchia di amicizie siete molto apprezzati e ricercati. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Capricorno

Grazie a Venere in sestile a Plutone nel segno, buona l’intesa nelle coppie. Rivivrete la passione dei primi tempi. I single oseranno nuove conquiste. Se con il partner conducete una vita di routine, rendetela più dinamica avviando nuovi contatti sociali. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

SCOPRI COSA PREVEDE L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Acquario

Con la Luna in Leone che si oppone a Giove in congiunzione, per orientarvi sul da farsi, seguite la strada di quello che avvertite essere nelle vostre corde. Se la cosa a cui tenete di più è la serenità, cambiate atteggiamento. Troppi musi lunghi e lamentele. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

Pesci

In amore emergeranno diversi timori, che però a ben guardare risulteranno ingiustificati, e li potrete affrontare con decisione e intelligenza. Con Nettuno nel vostro cielo, non mettete in secondo piano un amico che ha bisogno di una mano. Leggi anche il tuo Oroscopo di domani

© Riproduzione riservata