Oroscopo Gemelli e tutti i segni di oggi 2 e domani 3 ottobre

Oroscopo Gemelli di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 2 ottobre 2021?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Gemelli

Nettuno in quadratura dai Pesci vi rende incerti e scettici. Una soluzione potrebbe essere quella di circondarvi di persone in grado di rassicurarvi. Con Saturno benevolo, trovate del tempo per prendervi cura di una persona anziana di famiglia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per i Gemelli e per tutti i segni

© Riproduzione riservata