Oroscopo Bilancia e tutti i segni di oggi 3 e domani 4 ottobre

Oroscopo Bilancia di oggi e domani. Cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 3 ottobre 2021?

Oroscopo di Barbanera di oggi

Bilancia

Plutone detrattore in Capricorno è pesante, vi fa temere la concorrenza e forse vi fa vedere rivali e nemici anche dove non ce ne sono. Soltanto selezionando le relazioni con gli altri, queste diventeranno di spessore. Fate una cernita tra gli amici. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Bilancia e per tutti i segni

